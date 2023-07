Thales : renforce les capacités de surveillance aérienne de la Suède

(Boursier.com) — L 'Administration suédoise du Matériel des Armées (FMV) et Thales ont signé un contrat pour la fourniture et l'installation de radars SMART-L Multi Mission à longue portée. Ces radars contribueront à maintenir la souveraineté de l'espace aérien suédois en offrant à tout moment des capacités d'appréciation de la situation aérienne supérieures.

Ces radars à longue portée sont des atouts essentiels pour acquérir et conserver la souveraineté de l'espace aérien. Conçus pour détecter et poursuivre de multiples objectifs à longue distance, ces radars permettent de surveiller et localiser en permanence les plateformes aériennes amies et ennemies.

Les versions terrestre et navale du radar SMART-L MM sont désormais opérationnelles auprès de la Marine royale et de l'armée de l'Air royale néerlandaises.

Le système SMART-L Multi Mission (MM/F) est un radar multi-mission à longue portée de nouvelle génération, conçu pour la surveillance de l'espace aérien et la détection des missiles balistiques. Bénéficiant des technologies de pointe les plus récentes, il a une portée instrumentée sans équivalent pouvant atteindre 2.000 km. Grâce à son architecture numérique et à son antenne AESA, il peut être aisément modernisé afin de répondre à l'émergence des futures menaces, tout au long de son cycle de vie.