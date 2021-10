Thales renforce la cybersécurité du gouvernement monégasque

(Boursier.com) — L 'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) collabore avec Thales sur la mise en oeuvre et les interactions de technologies de pointe en cybersécurité, afin de renforcer la sécurité numérique du gouvernement et des différentes institutions, entreprises et Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) monégasques.

Dans le cadre de ce partenariat, Thales fournit à l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information à Monaco un ensemble de solutions et services, et étudiera leur interopérabilité : "Citadel Team" pour sécuriser les communications, et l'ensemble "Cybels Sensor" la sonde de confiance, "Cyber Threat Intelligence", service d'analyse de cyber menace qui s'intègrent dans "Cybels Analytics", plateforme Big Data de détection d'attaque innovante.