Thales remporte le Prix de l'Innovation des équipes franco-chinoises 2021

(Boursier.com) — L 'équipe chargée du transport terrestre au Thales China Innovation Hub vient de recevoir le Prix de l'Innovation des équipes franco-chinoises 2021 dans la catégorie Produit Innovant pour son projet STARC (Sécurité des Transports Alertes Risques Collisions). Représentant deux ans d'efforts, les accomplissements techniques réalisé pour ce projet vont permettre de réduire les risques d'accident aux passages à niveau (croisements entre routes et voies ferrées) et renforcer sensiblement la sécurité routière, mais aussi contribuer à appliquer les normes européennes sur la protection des passages à niveau. Ce projet est aussi le reflet d'une coopération innovante réussie entre deux pays.

STARC, solution autonome de Thales, consiste en un système d'alerte de sécurité qui mobilise tout un ensemble de technologies basées sur le cloud ou l'IA, pour réduire les risques de collision aux passages à niveau. Dans les pays européens, les passages à niveau ont longtemps été la cause d'accidents. En décembre 2017, un train a percuté un bus scolaire sur un passage à niveau à Millas dans le Sud-Est de la France, marquant profondément les esprits. D'où la solution STARC de Thales, co-financée par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et plusieurs entreprises françaises GEOSAT, ATOS, Aguila et Labri. Son objectif est d'éviter de telles tragédies et de sécuriser ces points stratégiques avec des technologies innovantes, sans modifier le système en place.

Dans le cadre du projet STARC, l'équipe Thales en Chine fournit avant tout des solutions pour les systèmes de surveillance et de localisation des bus aux passages à niveau. Tirant parti de l'écosystème avancé chinois en intelligence artificielle, Thales en Chine a appliqué des technologies de pointe, comme les algorithmes de détection d'objets images fondés sur l'apprentissage profond, les algorithmes de détection d'objets LiDAR (hors IA) déterministes, les cartes HD, et la localisation autonome de bus fondée sur le GNSS et les cartes HD migrées depuis applications ferroviaires, pour mieux répondre aux exigences de sécurité sur les passages à niveau en France, voire en Europe.

Cette solution innovante qui utilise des composants COTS (Commercial-Off-The-Shelf) est entièrement autonome. Elle n'interfère ni avec le système en place aux passages à niveau ni avec le système de signalisation ferroviaire.