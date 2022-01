Thales remporte le marché VASSCO auprès de la DMAé

(Boursier.com) — La Direction de la Maintenance Aéronautique du Ministère des Armées (DMAé) confie à Thales le soutien pour 10 ans des principaux systèmes composant le SCCOA avec le marché VASSCO (VerticAlisation du Soutien du SCCOA). La mise en place de VASSCO répond aux évolutions technologiques d'aujourd'hui et de demain. VASSCO apporte à la Direction de la Maintenance Aéronautique du ministère des Armées 3 innovations majeures pour garantir une disponibilité renforcée :

- Un pilotage unifié. La mise en place d'un plateau technico-logistique regroupant les compétences étatiques et industrielles permet d'augmenter l'efficacité de l'ensemble de la chaine de soutien.

- Une chaîne logistique optimisée. Garantir une chaîne logistique de soutien efficiente est plus que jamais essentiel. La mise en place de stocks locaux dans les principaux sites étatiques et de guichets disponibles 24h/24h, 7j/7, permet d'assurer une logistique de bout en bout gage d'un retour rapide en service opérationnel.

- La donnée au coeur de la chaine de soutien. Grâce à un système d'information unifié au coeur du pilotage opérationnel, VASSCO assure l'intégrité et le partage rapide de l'information entre tous les acteurs pouvant participer au soutien des systèmes. Brique de la continuité numérique, VASSCO prépare le passage à la maintenance prédictive tout en améliorant davantage la disponibilité et la sécurité.