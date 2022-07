Thales recrutera 11.000 personnes en 2022

(Boursier.com) — Après avoir recruté 9.000 personnes dans le monde en 2021, Thales accélère sa politique d'embauches en recrutant plus de 11.000 collaborateurs, auxquels viennent s'ajouter 3.000 postes ouverts à la mobilité interne.

En France, Thales recrute 4.000 personnes en CDI/CDD et 2.500 jeunes en contrats de stages et apprentissage, vecteurs clés de formation et d'embauche au sein du Groupe. Les recrutements se répartissent sur les 46 sites de Thales couvrant 7 régions : Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Centre Val-de-Loire, Grand Ouest, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Rhône-Alpes et Occitanie.

Thales recherche en priorité des profils d'ingénieurs logiciels et systèmes ; d'experts en digital et cyber sécurité, domaine dans lequel le Groupe recrutera 1.000 personnes ; des spécialistes en intelligence artificielle ou big data ; ou encore des responsables projets.

"En accueillant ces nouveaux talents, toutes les équipes de Thales se projettent dans l'avenir tournées vers l'innovation et le progrès technologique pour construire un monde plus sûr, plus vert et plus inclusif. Entrer chez Thales, c'est travailler en équipe et oeuvrer dans des domaines ayant un impact sociétal majeur : contribuer à défendre la souveraineté de son pays, rendre le monde plus sûr, inventer des solutions pour préserver l'environnement, donner une identité numérique sécurisée à chacun ou encore contribuer à désenclaver des populations coupées de systèmes de communication par exemple", commente Clément de Villepin, Directeur-général des Ressources humaines du groupe Thales.