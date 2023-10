Thales reçoit une belle commande de l'US Army

(Boursier.com) — L 'armée américaine a commandé plus de 7.000 Combat Net Radios (CNR) RT-2129 de Thales basées sur la technologie IMBITR (Improved Multiband Inter/Intra Team Radio), démontrant ainsi sa confiance dans la capacité de Thales à fournir des radios de nouvelle génération dans le cadre de l'effort de modernisation du réseau de l'armée. Il s'agit de la deuxième commande dans le cadre d'un contrat pluriannuel IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) à deux fournisseurs.

En tant que solution de communication entièrement définie par logiciel, la CNR de Thales garantit l'interopérabilité avec la forme d'onde SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio System), et permet à l'armée d'ajouter rapidement d'autres formes d'onde plus perfectionnées pour répondre à l'évolution de ses besoins. La RT-2129 CNR est un élément essentiel du réseau unifié de l'armée, qui fournit des capacités de communication robustes au niveau tactique.

La CNR de Thales, construit autour de la famille de radios portables AN/PRC-148 éprouvée au combat, fournit à l'armée une solution de radio tactique crypto modernisée. La solution flexible et définie par logiciel permet à l'armée de remplacer de manière fluide la flotte de radios débarquées et embarquées de type RT-1523.

A ce jour, l'armée a commandé plus de 8.100 CNR à Thales dans le cadre de ce contrat.