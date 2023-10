Thales réaffirme ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Le groupe Thales présente une croissance organique de son chiffre d'affaires sur 9 mois de 7,5% à 12,854 milliards d'euros, dans le sillage du rebond de la demande en équipements pour les avions de ligne et en défenses militaires. La direction réaffirme au passage ses objectifs annuels, dont un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires supérieur à 1.

L'équipementier a souligné que ses prises de commandes avaient reculé de 18% en données organiques sur la période allant de janvier à septembre par rapport à l'an dernier, alors que Thales avait enregistré à l'époque une commande majeure des Emirats arabes unis pour des avions de chasse Rafale. Les commandes sur les 9 premiers mois de l'année sont ainsi ressorties à 12,370 milliards d'euros, soit sous le niveau du chiffre d'affaires.

Le directeur financier du groupe, Pascal Bouchiat, a estimé que le recul des commandes en rythme annuel s'expliquait aussi par la demande particulièrement forte pour les satellites en 2022. Pascal Bouchiat a ajouté cependant que l'aviation civile avait démontré une "dynamique commerciale forte" cette année et a affirmé n'avoir "aucun doute" sur le fait que le groupe enregistrera cette année un ratio commandes/chiffre d'affaires supérieur à 1, "ajoutant que les commandes avaient tendance à s'accroître au cours du quatrième trimestre".

Pascal Bouchiat a ainsi indiqué que la deuxième tranche d'une commande passée récemment par l'Indonésie pour 18 avions Rafale, dont Thales produit les radars, devrait se refléter dans les résultats du dernier trimestre.

Il a encore précisé que la récente crise d'approvisionnement en puces électroniques qui a affecté la division numérique du groupe semblait terminée, mais a ajouté toutefois que des écarts d'approvisionnement perduraient dans l'aérospatiale...

Plus globalement, les chaînes d'approvisionnement pour les composants matériels et mécaniques demeurent sous pression dans plusieurs pays, affectant les satellites et les radars.