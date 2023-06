Thales rachète le spécialiste de la cybersécurité australien Tesserent

(Boursier.com) — Tesserent et Thales annoncent la signature d'un protocole d'accord ferme, aux termes duquel Thales propose d'acquérir 100 % des actions de la société australienne pour 13 centimes de dollars australiens en numéraire par action ordinaire, ce qui valorise les capitaux propres de Tesserent à 176 millions de dollars australiens (environ 107 millions d'euros).

Tesserent affiche un chiffre d'affaires 2022 d'environ 110 millions d'euros (185 millions de dollars australiens) pour 500 collaborateurs répartis sur neuf sites.

"Le rapprochement entre Thales et Tesserent va donner naissance à un acteur de premier plan dans les services cyber afin de répondre aux besoins importants des marchés de la cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande, des marchés bénéficiant d'une croissance attendue à deux chiffres d'ici 2026", commente le Français.

Tesserent continuera à être connu sous son nom propre et son identité visuelle sera complétée de la signature " Cyber Solutions by Thales ". Il deviendra la principale offre de cybersécurité de Thales en Australie et en Nouvelle-Zélande. Avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros dans la cybersécurité en 2022, Thales est déjà un leader mondial dans ce domaine.