Thales publie un chiffre d'affaires de 3,7 MdsE, en hausse de 4,4% au T1

(Boursier.com) — Le groupe Thales publie des prises de commandes de 3 MdsE, en baisse de 4% (-6% en variation organique) au premier trimestre 2022, avec un Chiffre d'affaires de 3,7 MdsE, en hausse de 4,4% (+2,7% en variation organique). Le groupe confirme ses objectifs financiers.

Patrice Caine, Président-directeur général, a commenté : "Le chiffre d'affaires et les prises de commandes du premier trimestre 2022 sont en ligne avec nos attentes. Les prises de commandes sont logiquement inférieures à celles du premier trimestre 2021, qui avait enregistré 4 grands contrats de plus de 100 millions d'euros. La forte dynamique des activités spatiales et d'identité et de sécurité numériques compense la légère baisse du chiffre d'affaires Défense & Sécurité, uniquement due à une base de comparaison élevée. Malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les incertitudes quant à la vigueur du redressement du trafic aérien, nous confirmons tous nos objectifs financiers pour 2022."