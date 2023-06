Thales : PT Len Industri renforce ses capacités de protection de l'espace aérien indonésien

(Boursier.com) — PT Len Industri a commandé 13 radars de surveillance longue portée Ground Master (GM) 400 Alpha, avec le système de commandement et de contrôle SkyView associé, afin de renforcer la souveraineté de l'espace aérien indonésien en créant une bulle de protection. Les représentants officiels de Thales et de PT LEN ont choisi, ce 19 juin, jour d'ouverture du SIAE 2023 au Bourget, pour acter un nouveau jalon dans le renforcement des capacités de protection de l'espace aérien indonésien.

La résurgence des confrontations géostratégiques a considérablement accru la demande de protection des espaces aériens nationaux. Outre les aéronefs et les missiles, les drones viennent compléter la liste des nouvelles menaces pour la souveraineté de l'espace aérien. Les solutions de surveillance aérienne développées par Thales ont été choisies par PT Len pour renforcer la protection et la souveraineté de l'espace aérien indonésien.

Réputé pour ses performances dans la détection de menaces à longue distance et à basse altitude, le radar GM400 Alpha offre aux opérateurs une vision précise de la situation, permettant une détection précoce des menaces, aidant ainsi les forces armées à défendre la souveraineté de l'espace aérien. L'architecture numérique du radar lui confère une grande résilience face aux nouvelles menaces, aux cyberattaques et à la guerre électronique. Le système de commandement et de contrôle (C2) SkyView permet de couvrir de vastes zones géographiques et d'intégrer les centres d'opérations aériennes indonésiens au niveau local, régional et national.

Dans le cadre de ce contrat s'échelonnant sur plusieurs années, Thales produira les radars et le système de commandement et de contrôle. PT Len sera chargé de construire les stations radar, de fournir les installations et d'assurer l'intégration des systèmes, mais aussi de gérer les travaux de génie civil du programme, avec le soutien de Thales. PT Len produira sur place certains composants des radars, en développant les capacités locales nécessaires, contribuant ainsi à renforcer l'industrie de défense du pays.

Ce contrat marque une nouvelle étape dans la collaboration stratégique entre PT Len et Thales, qui avaient annoncé en novembre 2022 la création d'une joint-venture (JV) ayant pour vocation d'assurer les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les radars en service auprès de l'armée de l'Air indonésienne, dont les opérations doivent débuter début en 2024.

D'autres opportunités de coopération seront explorées, notamment dans le domaine des radars, des systèmes de commandement et de contrôle, des satellites militaires et des systèmes de gestion de combat.