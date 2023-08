Thales propose une nouvelle solution d'identification biométrique dédiée aux forces de sécurité

(Boursier.com) — Thales présente une nouvelle génération de solution d'identification biométrique dédiée aux forces de sécurité publique : 'Thales Evidence and Investigation Suite'. Cette solution ultra-moderne comporte un ensemble complet de fonctionnalités s'appuyant sur des services 'cloud' et des dispositifs biométriques multimodaux compacts.

Thales poursuit ainsi deux objectifs-clés : une résolution plus rapide des atteintes aux biens et aux personnes et des enquêtes plus efficaces sur les personnes d'intérêt. De plus, son application multifonction ultra-mobile propose aux opérateurs de première ligne une solution biométrique adaptée, disposant de capacités d'investigation criminalistique de terrain.

Avec cette nouvelle solution, Thales fait passer les enquêtes criminalistiques à un niveau supérieur. 'Thales Evidence and Investigation Suite' met l'accent sur l'accès à distance et une mobilité maximale, offrant aux forces de l'ordre une flexibilité totale et de meilleurs résultats.

"Grâce à notre application multifonction ultra-mobile, chaque enquêteur peut bénéficier des capacités d'un laboratoire criminalistique à portée de main pour faciliter ses travaux. Le gain de temps est crucial dans une enquête, et cette approche unique permet d'accéder à des informations essentielles en quelques minutes. Cela accélère considérablement la résolution d'affaires criminelles qui peut prendre plusieurs jours lors d'un processus traditionnel", commente Luc Tombal, directeur des solutions de sécurité publique chez Thales.