Thales : présente ses technologies durables au sommet Movin'On

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Pour la 4e année, Thales présente ses hautes technologies et son savoir-faire unique en matière de mobilité durable au sommet mondial Movin'On (1er-4 juin 2021). Membre du Movin'On LAB, initiative fondée sur l'open innovation, depuis 2016, Thales apporte son expertise sur la cybersécurité pour véhicules autonomes, sur le transport multimodal et sur la gestion de drones en zone urbaine.

Thales a élaboré une stratégie à l'échelle du Groupe pour un avenir bas carbone. Cette stratégie consiste notamment à mettre au point des solutions et des services qui réduisent l'empreinte carbone de l'industrie et de la société dans leur ensemble, en particulier dans le secteur des transports.

Thales se met au service d'une mobilité durable et passe de l'ambition à l'action. L'écosystème Movin'On Lab et la participation de Thales au sommet Movin'On en sont un exemple manifeste. L'innovation est au coeur de la stratégie Thales. La décarbonisation est au coeur de notre développement produit. Nous avons une stratégie claire pour atténuer les répercussions de l'utilisation et du développement de nos produits sur l'environnement. Par exemple, dans les transports terrestres, nous avons mis au point des méthodes afin de réduire la consommation d'énergie du métro quand il arrive et repart des stations. Nous réinjectons ensuite cette énergie dans le réseau , commente Valérie Bertheau, Directrice générale Politique produits Groupe.

Lancé à Montréal en 2017, le sommet Movin'On est le principal écosystème de co-innovation au monde pour une mobilité durable. Il rassemble plus de 300 organisations privées et publiques, qui travaillent à des solutions et innovations concrètes pour promouvoir cette mobilité durable.