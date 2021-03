Thales prépare la France au nouveau système d'entrée / sortie de Schengen

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Dès 2022, les états membres de l'espace Schengen devront être pourvus d'un système biométrique d'entrée et de sortie, afin d'enregistrer les citoyens non-européens de passage sur leurs territoires. Thales a été sélectionné par le ministère de l'Intérieur français afin de livrer plusieurs centaines de kiosques de pré-enregistrement, sur de nombreux points de passages aux frontières. La France sera ainsi pourvue d'une solution biométrique dernière génération, pour fluidifier et sécuriser ses passages aux frontières aériennes, terrestres et maritimes.

Le Thales Gemalto Border Kiosk proposera en libre-service, une interface intuitive et interactive, guidant les voyageurs à chaque étape d'enregistrement et de vérification de leur identité. Ces kiosques créés et fabriqués en Europe embarqueront plusieurs technologies en matière de vérification de document et de biométrie. Ils apporteront rapidité d'enregistrement pour les voyageurs, précision dans la vérification de l'identité, protection dans la gestion des données et une grande fluidité opérationnelle aux passages aux frontières.

"La vérification des données biométriques est une technologie à l'efficacité éprouvée, qui permet d'identifier de manière très fiable les tentatives d'imposture et prévenir de l'entrée sur le territoire d'individus en possession de faux documents, de multiples identités etc", détaille Thales.