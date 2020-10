Thalès prend la tête du CAC40

(Boursier.com) — Thalès s'offre la tête du CAC40 en ce milieu de semaine à la faveur d'un gain de 2% à 66,4 euros. Le groupe de Défense et équipementier aéronautique est soutenu par une note de Berenberg qui a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation 'acheter' et un objectif de 90 euros. L'analyste explique que Thales bénéficie d'un portefeuille diversifié et défensif qui est "négligé" par le marché. Le titre est désormais considérablement sous-valorisé alors qu'un redressement "relativement rapide" de ses finances devrait entraîner un re-rating structurel. Le courtier souligne ainsi que l'action se négocie sur un PE 2021 estimé de seulement 11, ce qui représente une décote de 20 à 30% par rapport à sa moyenne à long terme après deux ans de sous-performance. Du côté de l'activité, la branche centrale de Défense et de Sécurité soutient les perspectives à moyen terme, avec une visibilité pluriannuelle qui lui permet d'atteindre une croissance supérieure à celle du marché et de maintenir une marge saine.