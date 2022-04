Thales, premier à intégrer le Campus Cyber de Paris La Défense

(Boursier.com) — Le 14 avril dernier, Patrice Caine (Président-directeur général de Thales) et Marc Darmon (Directeur général adjoint et Président du Comité Stratégique de Filière (CSF) Industries de sécurité) ont salué l'arrivée des équipes du Groupe Thales sur le plateau du campus Cyber, en présence de Michel Van den Berghe (Président du Campus Cyber).

Vitrine du savoir-faire en matière de cybersécurité, situé à La Défense, le Campus Cyber a été inauguré le 15 février avec pour objectif de rassembler les talents dans le domaine de la cybersécurité et créer des synergies au sein de l'écosystème cyber composé d'acteurs publics et privés. Une soixantaine de collaborateurs de Thales, ingénieurs, consultants et chefs de projet en cybersécurité, sont désormais installés au sein du Campus Cyber depuis le mois d'avril 2022. A l'occasion de leur arrivée, Patrice Caine a souligné son rôle de catalyseur de l'excellence cyber à l'international dans un contexte de mondialisation et de forte augmentation des menaces.

Partage des connaissance

L'arrivée de Thales sur le campus illustre l'engagement du leader mondial des hautes technologies et de la 'deep tech' pour un partage plus large des connaissances en matière de cyber et une meilleure maîtrise du risque numérique.

Les équipes de Thales seront rejointes prochainement par les équipes issues de structures publiques et privées spécialisées dans ce domaine. Thales met à disposition des adhérents du Campus Cyber sa plateforme collaborative dans le cloud, la première homologuée "Diffusion Restreinte", Cybels Hub, comprenant Cryptobox (gestion et partage documentaire) et Citadel Team (partage d'écran).

Programmes structurants

Ce projet, initié par l'Etat, s'inscrit en cohérence avec les programmes structurants du CSF Industries de sécurité dédiés à la cybersécurité et à la sécurité de l'IoT, oeuvrant pour la confiance numérique. Ce secteur est porté par une forte dynamique d'innovation mobilisant les compétences en intelligence artificielle en cryptographie et des compétences issues de secteurs divers comme l'informatique, les télécoms ou la défense.

Rappelons que cette année, Thales va recruter plus de 1.000 talents dans le domaine de la cybersécurité pour mieux s'armer et se préparer aux conflits hybrides de demain...

