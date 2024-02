Thales : pour la première fois noté 'A' par le CDP

(Boursier.com) — Thales confirme sa place parmi les entreprises les plus transparentes et engagées dans la lutte contre le changement climatique en rejoignant la Climate A-List du CDP (anciennement 'Carbon Disclosure Project'). Thales est l'une des 346 entreprises à avoir obtenu un 'A' parmi les 21.000 entreprises notées en 2023 dans le monde. Cette note reflète l'engagement proactif du Groupe sur le sujet du changement climatique depuis de nombreuses années, la solidité de ses actions en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et la constance de sa stratégie pour un futur bas-carbone définie dès 2018.

Rappelons que le classement annuel du CDP est reconnu comme la référence mondiale pour les organisations en matière de transparence environnementale, de sensibilisation et de gestion des risques liés au changement climatique. Il récompense également les meilleures pratiques mises en place.