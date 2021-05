Thales : porté par la vente de Rafale à l'Egypte

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Thales avance de 2,1% à 86,5 euros à la mi-journée. A l'image de Safran et Dassault Aviation, le titre est porté par l'accord d'armement conclu entre Paris et Le Caire. La France et l'Egypte ont en effet signé un contrat sur la livraison de 30 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault Aviation. Cette nouvelle commande vient compléter la première acquisition de 24 Rafale, signée en 2015, et portera alors à 54 le nombre de Rafale aux couleurs égyptiennes, faisant ainsi de l'Armée de l'Air Égyptienne la seconde au monde, après l'Armée de l'Air et de l'Espace Française, à opérer une telle flotte de Rafale.

"Elle témoigne de la relation stratégique entre la France et l'Egypte, de la confiance des plus hautes autorités égyptiennes à l'égard de Dassault Aviation et de leur satisfaction quant au bon déroulement de l'exécution du premier contrat", a souligné l'avionneur français.

