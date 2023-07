Thales : pilotera le consortium de cybersécurité du programme Galileo Deuxième Génération

(Boursier.com) — Le 17 mai, Thales a été notifié par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), au nom de l'Agence de l'Union européenne pour le Programme Spatial (EUSPA) et de l'Union européenne représentée par la Commission européenne, de deux contrats majeurs pour la cybersécurité du programme Galileo Deuxième Génération (G2G). Thales sera chargé de l'ensemble des éléments liés à la sécurité et à la résilience de G2G : architecture, équipement de sécurité et protection contre les cyberattaques en termes de détection et réponse.

Ces contrats, qui représentent un montant total de plus de 60 millions d'euros (hors options), prolongent le rôle clé du groupe pour la cybersécurité de la 2e génération du programme Galileo, puisque Thales sera chargé de l'ensemble des éléments liés à la sécurité et à la résilience de G2G.

Cette attribution à Thales fait suite à la notification, le 17 avril 2023, du contrat de spécification et de conception de la sécurité du système. Il améliore significativement les performances du système Galileo Deuxième Génération par l'introduction de nouveaux services, des fonctions de résilience renforcées, et des fonctionnalités supplémentaires pour le service de navigation PRS à des fins gouvernementales.

Dans le cadre de G2G IOV SECMON, Thales pilote le consortium associant notamment le groupe italien Leonardo, afin d'accroître le périmètre de supervision aux nouveaux équipements du système G2G, d'introduire l'automatisation de réponse à incident et la surveillance du flux de réseaux. Par ailleurs la solution doit être en capacité de stocker un nombre significatif de données liées aux réponses à incident. Pour relever ce défi, Thales propose une solution fondée sur une architecture évolutive et flexible reposant sur sa gamme de produits de supervision de sécurité Cybels qui permet le traitement massif de données.

Partenaire majeur de l'Agence Spatiale Européenne pour assurer la sécurité du système Galileo, Thales en tant que leader européen en cybersécurité, accompagne l'Agence depuis plus de 20 ans pour contribuer à la sécurité du programme Galileo, plus grand programme européen de satellites, assurant les services souverains et critiques de navigation, de positionnement et de synchronisation.