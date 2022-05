Thalès : Patrice Caine est reconduit dans ses fonctions

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Thales s'est réunie, le 11 mai à Paris, sous la présidence de Patrice Caine, Président-directeur général. Le quorum s'est établi à 86,31%, et l'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions soumises.

Ces résolutions portaient en particulier sur l'approbation des comptes 2021, la distribution d'un dividende de 2,56 euros par action (tenant compte d'un acompte déjà versé de 0,60 euro).

L'Assemblée a également statué sur la rémunération du Président-directeur général et des administrateurs, ainsi que sur les délégations au

Conseil d'administration en matière financière.Elles portaient également sur le renouvellement des mandats d'administrateur de Mmes Anne-Claire Taittinger, Ann Taylor et Marie-Françoise Walbaum, et de MM. Patrice Caine, Charles Edelstenne, Loïk Segalen et Eric Trappier.

Le Conseil d'administration qui s'est tenu après l'Assemblée a renouvelé Patrice Caine en qualité de Président-directeur général pour la durée de son nouveau mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Il a également accueilli Mme Nadine Relier-David comme nouvelle administratrice représentant les salariés. Elle a été désignée par une organisation syndicale pour succéder à Mme Frédérique Sainct, qui prend sa retraite, pour la durée restant à courir de son mandat.

A compter de ce jour, les Comités spécialisés du Conseil sont composés ainsi...

- Comité stratégique & responsabilité sociale et environnementale : Patrice Caine (Président), et Charles Edelstenne, Philippe Lépinay, Emmanuel Moulin, Nadine Relier-David. Mmes Anne Rigail et Marie-Françoise Walbaum participent également aux réunions de ce Comité sur les thèmes RSE.

- Comité d'audit et des comptes : Anne-Claire Taittinger (Présidente), et Bernard Fontana, Anne-Marie Hunot-Schmit et Loïk Segalen.

- Comité de la gouvernance et des rémunérations : Philippe Knoche (Président) et, Anne-Marie Hunot-Schmit, Emmanuel Moulin et Eric Trappier.

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la société.