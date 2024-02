Thales passe un accord avec Indra

(Boursier.com) — Indra et Thales ont signé un accord de collaboration dans le domaine de la défense, dans le but d'accélérer le développement de technologies européennes de pointe et activer des synergies afin être compétitifs en Espagne et sur les marchés internationaux. Les deux entreprises souhaitent tirer parti des opportunités commerciales qui se présentent tant au niveau national qu'international, en particulier celles liées aux systèmes radar, à la cybersécurité, aux systèmes de communication et à la simulation.

Dans le domaine de la cyberdéfense, les deux entreprises renforceront leur collaboration dans le cadre de programmes menés par l'UE tel qu'AIDA (Artificial Intelligence Data Analysis), ainsi que d'autres initiatives avec des clients européens et internationaux. Dans le domaine des systèmes de communication, où les deux entreprises ont déjà travaillé ensemble, elles continueront à renforcer leur collaboration en termes de synergies et de complémentarités technologiques.

Un comité de pilotage commun sera créé afin de promouvoir ces actions, définir la stratégie, analyser les opportunités et mettre en place des groupes de travail spécifiques.

Cet accord contribue au renforcement de la base industrielle de défense européenne, l'un des objectifs déclarés de la Politique de Sécurité et de Défense de l'UE, qui s'engage en faveur d'un marché de la défense plus ouvert.