Thales : partenariat avec SMRT Trains à Singapour

(Boursier.com) — Thales et SMRT Trains nouent un partenariat autour des technologies de signalisation de nouvelle génération pour des transports ferroviaires plus verts à Singapour. Dans le cadre de leur engagement "zéro émission" d'ici 2050, SMRT Trains s'associe à Thales, à travers l'initiative "The Next-Generation Green CBTC Project" (projet CBTC vert de nouvelle génération) qui a pour objet de réduire la consommation d'électricité et de réaliser des gains d'efficacité énergétique de la traction des trains sur les réseaux ferroviaires les plus anciens de la nation : les lignes Nord-Sud et Est-Ouest (NSEW).

Ce partenariat entre Thales et SMRT pour le développement du CBTC vert de nouvelle génération a pour objet d'évaluer les fonctionnalités d'amélioration en matière de performance environnementale grâce à l'analyse des données. Il permet en outre de développer le potentiel de cette application intelligente avec pour objectif de réduire de 15 % l'énergie de traction des lignes NSEW.

SelTrac , le système de signalisation CBTC de Thales, est entré en service pour la première fois en 2017 sur les lignes NSEW, où il a grandement amélioré la fiabilité de la signalisation et de l'expérience voyageur. Ces lignes fonctionnant avec la signalisation CBTC, les fonctions de traction des rames, à savoir l'accélération, le freinage et la marche en roue libre, sont pilotées par le système de fonctionnement automatique des trains ATO. Depuis sa mise en service, le système de contrôle automatique des trains (ATC) de Thales déployé sur ces lignes s'est doté d'algorithmes intelligents qui déterminent la façon dont le train est régulé, en suivant des courbes de vitesse optimisées afin de maximiser les économies d'énergie, avec un impact négligeable sur les temps de trajet.