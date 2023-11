Thales : partenariat avec Moro Hub en sécurité et cybersécurité

(Boursier.com) — Moro Hub, filiale de Digital DEWA, la branche numérique de Dubai Electricity and Water Authority (PJSC), a signé un accord avec Thales, le 13 novembre, durant le Dubai Air Show 2023. Cet accord vise à redéfinir le paysage des services de sécurité et cybersécurité dans les Émirats arabes unis.

Ce partenariat conduira au développement d'un large éventail de solutions innovantes conçues pour renforcer les infrastructures numériques dans la région et garantir une protection et une sécurité sans faille des données.

Dans le cadre de cet accord, Moro Hub fournira aux entreprises publiques et privées une série de services de cybersécurité, notamment une plateforme de sécurité physique. Celle-ci vise à renforcer la sécurité en intégrant des solutions technologiques de pointe et des mécanismes de surveillances très sophistiqués. Ce partenariat comprend également la mise à disposition de services spécialisés en cyberconseil IT/OT pour faire le lien entre les technologies de l'information (IT) et les technologies opérationnelles (OT). Ces services assureront la mise en oeuvre de solutions robustes de sécurité pour protéger les données critiques contre les intrusions malveillantes (brèches ou accès non autorisé). Ce partenariat proposera enfin des services de détection et de réponse, équipés de systèmes avancés de surveillance des menaces, afin d'identifier de manière proactive et de neutraliser rapidement les éventuelles failles de sécurité.

Rappelons que cet accord de partenariat a été signé par Marwan Bin Haidar (Vice Président & Group CEO de Digital DEWA) et Elias Merrawe (Vice President des activités civile de Thales au Moyen-Orient), en présence de Son Excellence Saeed Mohammed Al Tayer (Président-directeur général de Dubai Electricity and Water Authority - DEWA), et Patrice Caine (Président-directeur général de Thales).