Thales : partenaire de SKT pour améliorer la sécurité du réseau 5G

(Boursier.com) — Dans le contexte des réseaux 5G et de l'évolution des normes cryptographiques, SK Telecom (SKT), le plus grand opérateur mobile de Corée, et Thales se sont associés pour réaliser des tests avancés de résistance en cryptographie post-quantique. Basée sur un réseau autonome 5G et une SIM 5G, la solution vise à chiffrer et déchiffrer l'identité des abonnés de manière sécurisée, afin de protéger la vie privée des utilisateurs contre les futures menaces quantiques. Cette initiative est d'autant plus pertinente qu'elle protège les abonnés contre des risques d'attaques qui consistent à enregistrer des données pour les déchiffrer plus tard ('record now, decrypt later'). Ceci représente une avancée majeure, puisque cette solution permet de protéger l'identité des abonnés sur le réseau 5G.

Rappelons que le 'National Institute of Standards and Technology' (NIST) a mené une initiative visant à standardiser les algorithmes cryptographiques post-quantiques, et SKT et Thales ont utilisé celui de Crystals-Kyber pour cet essai en conditions réelles. Ces algorithmes sécurisés post-quantiques sont développés pour résister aux attaques des ordinateurs classiques et quantiques.