Thales : parmi les principaux déposants de brevets en 2019

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales compte une nouvelle fois parmi les principaux déposants de brevets à l'INPI en 2019. Le groupe d'électronique de défense est à nouveau dans le "Top 100" des entreprises les plus innovantes selon le classement de Clarivate Analytics. Thales apparaît en effet pour la 7e fois dans ces prestigieux classement '100 Global Innovators' des entreprises les plus innovantes au monde en 2019.

Avec plus de 450 nouveaux dépôts de brevets chaque année, Thales enrichit son portefeuille de 6.500 familles de brevets et plus de 23.000 brevets. Le groupe français figure parmi les 10 principaux déposants de brevets référencée par l'INPI. En 2019, plus du quart des nouveaux dépôts ont été réalisés dans le domaine des technologies numériques.

Rappelons que ce classement mondial publié par Clarivate récompense notamment la qualité de portefeuille de brevets : nombre d'inventions, taux de succès lié au nombre de délivrances, influence technologique et couverture géographique pour protéger les différents marchés du Groupe.