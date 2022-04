Thales ouvre son 6e centre de cybersécurité au Maroc

(Boursier.com) — Thales ouvre un nouveau centre opérationnel de cybersécurité (SOC) au Maroc, le 6e au sein de son réseau international. Il permet de bénéficier d'une protection en temps réel contre les cyberattaques dans le pays et aussi sur l'ensemble du continent africain.

Au-delà du secteur financier, tous les secteurs sont concernés, dont les plus vitaux, les services de l'Etat mais aussi la distribution d'eau, d'énergie et les télécommunications. Par ailleurs, un nouveau cadre légal pousse les entreprises africaines à se doter de moyens de supervision en matière de cybersécurité. Thales, déjà présent au Maroc, vient ainsi renforcer ses capacités cyber sur le continent.

Thales fait bénéficier à ses clients d'une expertise de plus de 20 ans en cybersécurité, particulièrement autour des solutions SOC, associée à un large portefeuille de solutions : audit et conseil cyber, intégration des solutions de cybersécurité développée par Thales et des solutions d'éditeurs reconnues, simulation d'attaques de type Penetration Testing et Red Teaming.

"Le lancement de ce SOC témoigne de l'ambition du Groupe au service du développement des infrastructures de sécurité en Afrique, au plus près des besoins de ses clients. Au-delà de nos capacités d'analyse, nous leur offrons l'accès à une solution hybride de conseil et de supervision de leur activité, gage de montée en compétences et en autonomie sur le long terme", commente Hicham Alj, Directeur Général de Thales Maroc.

Les SOCs rassemblent des capacités de détection et d'analyse des menaces 24h sur 24, 7 jours sur 7, et proposent des réponses en conformité avec les infrastructures et les politiques de cybersécurité du pays. Au nombre de 6 situés au Canada, en France, à Hong-Kong, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, et désormais au Maroc, ils constituent un réseau international opérant selon un modèle appelé "Follow the sun" qui accompagne plus d'une centaine de clients en continu dans le monde, avec un niveau de réactivité et de flexibilité inégalé.