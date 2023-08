Thales : OCCAR a attribué a Naviris et à eurosam un contrat pour la rénovation à mi-vie des frégates Horizon françaises et italiennes

(Boursier.com) — OCCAR , l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement, a attribué a Naviris et à eurosam un contrat pour la rénovation à mi-vie des frégates Horizon françaises et italiennes. Les deux industriels travailleront en étroite collaboration avec leurs sociétés actionnaires, Fincantieri et Naval Group pour la frégate, MBDA Italie, MBDA France et Thales pour la nouvelle génération de système anti-aérien principal PAAMS et de radar longue portée LRR.

La valeur du contrat Naviris et Eurosam est de 1,5 milliard d'euros. Plus en détail, Naviris finalisera dans les prochains jours les contrats de sous-traitance, dont celui avec Fincantieri, qui aura une valeur de 211 millions d'euros et constitue une transaction importante avec une partie liée, définie conformément aux réglementations applicables en la matière.

Avec ce programme de rénovation, les frégates de la classe Horizon vont bénéficier d'une modernisation à l'état de l'art de l'ensemble du bâtiment, parallèlement à l'amélioration de leurs capacités anti-aériennes. Les nouveaux systèmes d'armes, et le système de commandement et de conduite associé, de même que les suites de guerre électronique, offriront le plus haut niveau de performance contre les menaces les plus avancées. Pour la défense anti-aérienne, la nouvelle génération de système anti-aérien PAAMS et de radar longue portée LRR constitue une évolution très significative. Le nouveau système sera en capacité de neutraliser les menaces prévisibles pour la décennie à venir - missiles hypersoniques et balistiques, missiles supersoniques à trajectoire rasante, missiles de croisière hyper véloces, drones aériens et aéronefs manoeuvrants, y compris dans les scénarios d'attaque par saturation.

Damien Raby, directeur exécutif de Naviris, et Enrico Bonetti, directeur des opérations, ont précisé à l'occasion de cette signature : "Nous sommes très fiers de cette réussite. Le contrat signé est le résultat d'un parcours réalisé avec notre partenaire eurosam, et avec nos clients, l'OCCAR, que nous remercions sincèrement pour le travail accompli, SegreDifesa et la DGA. Il avait débuté avec l'attribution des études de faisabilité qui vont permettre de renforcer l'exécution du programme. Ce contrat marque une étape majeure pour Naviris, en permettant de démontrer son aptitude à mener à bien un programme multinational. Il renforce également le rôle de la joint-venture comme centre de gravité dans la coopération entre Fincantieri et Naval Group et également le partenariat entre Léonardo et SIGEN (ELT et Thales)." ?

Eva Bruxmeier, directrice générale d'eurosam, rappelle que "le système PAAMS et le radar longue portée LRR, déployés sur les quatre frégates françaises et italiennes, ont été engagés avec succès dans le monde entier depuis plus de 15 ans en synergie avec le système PAAMS et LRR - UK déployé sur les six destroyers de Type-45. Cette nouvelle génération de système, développée et produite par eurosam via MBDA France, MBDA Italia et Thales et intégrée sur les frégates avec Naviris, bénéficie d'un missile plus performant, Aster Block 1 NT, d'un lanceur amélioré, de deux nouveaux radars AESA - le KRONOS(R) Grand Naval de Leonardo, et le SMART-L MM/N de Thales -, et d'un nouveau système de commandement et de conduite doté d'une architecture logicielle ouverte."

Les frégates Horizon ont été initialement construites entre 2000 et 2010 dans le cadre d'un programme commun mis en oeuvre par Fincantieri et Naval Group, avec pour objectif de doter les marines française et italienne de navires innovants, équipés de capacités anti-aériennes performantes. Le système PAAMS et le radar longue portée LRR ont été développés et produits sous l'égide d'eurosam, pour les quatre frégates de la classe Horizon.