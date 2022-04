(Boursier.com) — Thales obtient la certification de type du système Spy'Ranger 330. Ce certificat permet à l'armée de Terre de former et entraîner les opérateurs du Système de Mini-Drones de Reconnaissance (SMDR) et de mettre en oeuvre le système en opérations extérieures (OPEX), sans autorisation de vol spécifique et de manière pérenne.

Les liens industriels entre les entreprises de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) et Thales ont permis à ce système de mini-drones de bénéficier d'un design français qui participe à la souveraineté de la France.

Premier certificat de type

Le système de mini-drones Spy'Ranger 330 offre aux forces armées les technologies d'imagerie les plus innovantes disponibles sur le marché. Le Spy'Ranger 330 équipe l'armée de Terre française au titre du programme SMDR (Système de Mini-Drones de Reconnaissance). Le système a obtenu son premier certificat de type, délivré par l'autorité technique de navigabilité de la Direction générale de l'armement (DGA), gage d'efficacité éprouvée au combat. Cette certification garantit la navigabilité du SMDR et permet à l'armée de Terre d'utiliser ses systèmes de mini-drones, en formation, en entrainement et en opération, sans autorisation de vol spécifique.

Le Spy'Ranger 330 a été conçu, développé, industrialisé et produit pour le programme SMDR, sous maîtrise d'ouvrage de la DGA, par la filière française des systèmes de drones légers de contact. Avec des performances trois fois supérieures à celle de son prédécesseur, le DRAC, le SMDR est une capacité structurante pour l'armée de Terre.

Les systèmes de mini-drones Spy'Ranger 330 et mini-drones tactiques Spy'Ranger 550 font partie de la famille de drone Spy'Ranger et partagent de nombreuses briques communes. La famille Spy'Ranger répond aux besoins des unités de contact et de renseignement, engagées sur des théâtres d'opérations extérieures. Ces unités disposent ainsi d'une capacité d'appui au contact et de renseignement d'origine image combinant plusieurs éléments au sein d'un même système : un drone endurant et robuste, résistant aux environnements exigeants, une chaine image contribuant à la supériorité tactique, une liaison de données sécurisée et enfin, un système de contrôle/commande (C2) simple à opérer.

Nouvelle dimension dans la maîtrise souveraine des vols non habités

Capable de remplir des missions de près de trois heures avec un rayon d'action de 30 km, le système SMDR répond à ce besoin et offre aux forces armées des innovations technologiques majeures. La charge utile optronique haute-définition multi senseurs (EO et IR) gyrostabilisée Spy'Ball, le traitement performant de l'image issu des pods d'avions de combat tel que le TALIOS qui équipe le Rafale, le système de liaison de données haut débit et sécurisé micro-TMA, le système C2 Spy'C éprouvé au combat, mais aussi, le drone à propulsion électrique Spy'Ranger 330, un véhicule aérien robuste et léger grâce à son architecture et sa structure composite/carbone.

En tant que maître d'oeuvre, les équipes de Thales apportent leur savoir-faire et leur rigueur pour établir et maintenir dans la durée un haut-niveau de sécurité et de navigabilité. Le SMDR offre à la France l'accès à une nouvelle dimension dans la maîtrise souveraine des vols non habités. Depuis décembre 2020, le SMDR est engagé au Mali au sein de l'opération Barkhane par l'armée de Terre qui en est pleinement satisfaite. Utilisés de jour comme de nuit, ces systèmes de drone contribuent quotidiennement aux succès des opérations, à la sécurité des soldats et à la protection des forces, plaçant ainsi Thales comme un acteur clef de la filière mini-drone française.