Thales : nouvelle certification en cybersécurité

(Boursier.com) — Thales a été certifié conforme à la norme automobile ISO/SAE 21434 à la suite d'un audit indépendant. L'obtention de cette certification, obligatoire dans 68 pays, fait de Thales un partenaire de confiance pour le marché automobile.

Face à une demande renforcée en cybersécurité dans le secteur automobile, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) a réagi en publiant un nouveau règlement, le no155, relatif au système de gestion de la cybersécurité des véhicules. Cette réglementation couvre l'évaluation des risques et de la sécurité, la détection des menaces et le suivi des vulnérabilités tout au long du cycle de vie des véhicules. L'industrie automobile a donc lancé une norme de cybersécurité obligatoire (ISO/SAE 21434) qui s'applique non seulement aux constructeurs automobiles, mais aussi à tous les fournisseurs de cybersécurité automobile tels que Thales.

Cette certification ISO garantit que Thales offre des solutions avec le plus haut niveau de sécurité aux constructeurs automobiles, aux intégrateurs et par extension aux utilisateurs, et ce dès la phase de développement du véhicule. La certification décrit les nombreuses procédures à suivre pour assurer la cybersécurité des véhicules routiers. En conséquence, cette certification démontre que le processus complet de développement des solutions informatiques Thales a été évalué et certifié. L'identification des besoins en cybersécurité du véhicule, la conception et la mise en oeuvre de mesures de cybersécurité, ainsi que le suivi et la mise à jour continus du système de cybersécurité font partie des expertises Thales certifiées.

Rappelons que l'approche 'security-by-design' de Thales est appliquée par défaut à l'ensemble de ses solutions et services embarqués dans les voitures. Cela comprend les éléments sécurisés intégrés, la gestion et le stockage des informations d'identification, les systèmes d'authentification, la mise à jour du firmware et bien plus encore. Cette approche établit une surveillance stricte des vulnérabilités ainsi qu'une évaluation des risques pour une maintenance sécurisée et durable. Cette nouvelle conformité dans un environnement hautement réglementé vient renforcer le leadership de Thales en matière de cybersécurité automobile. De plus, cette certification consolide le niveau de confiance qu'apporte Thales dans la gestion des données, tout au long du cycle de vie du véhicule connecté.