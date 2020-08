Thales : nouvel ajustement

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales abandonne 1,6% à 64,70 euros ce vendredi en bourse de Paris. Le leader européen de l'électronique de défense reste pénalisé par sa dernière publication et ses nouveaux objectifs financiers... Sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, le management vise désormais en 2020 un chiffre d'affaires compris entre 16,5 et 17,2 MdsE, un Ebit allant de 1,3 à 1,4 MdE et un ratio book-to-bill supérieur à 1, bénéficiant de la bonne orientation du secteur Défense & Sécurité.

Les analystes continuent à s'ajuster à la suite de ces annonces. Citigroup a ramené sa cible de 102 à 88 euros, tandis que Morgan Stanley a réduit son objectif de 73 à 62 euros, tout en restant à 'pondération en ligne'.

Le marché reste néanmoins positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 9 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 83,5 euros...