Thales : nouveauté annoncée

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales lance le premier système d'identification ami-ennemi à panneaux fixes au monde pour les futures frégates de la Marine nationale. Après la détection, l'identification des cibles aériennes est un enjeu capital sur les théâtres d'opérations. Pour répondre à ce besoin des Forces, Thales dévoile le dernier né de sa famille d'interrogateurs IFF (Identification Friend or Foe), le TSA6000. Entièrement numérique, "le TSA6000 est composé de quatre panneaux fixes permettant une couverture à 360 degrés et offrant une capacité d'identification inégalée". Plus efficace qu'un système à antenne rotative, plus petit et plus léger, l'interrogateur est capable d'identifier une cible en un temps très court et révolutionne l'identification ami-ennemi, estime Thales.

Leader mondial dans le domaine de l'identification ami-ennemi, Thales offre une gamme complète et adaptée de solutions IFF répondant aux besoins actuels et futurs des forces armées. Plus de 20.000 systèmes IFF ont ainsi été installés à ce jour sur une centaine de plateformes aériennes, terrestres et navales dans 70 pays.