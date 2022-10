Thales : nouveau contrat sur les lignes à grande vitesse espagnoles

(Boursier.com) — Thales a remporté un nouveau contrat pour la conception et l'installation de systèmes de sécurité et de communications sur la liaison ferroviaire qui reliera les lignes à grande vitesse Madrid-Séville et Cordoba-Malaga.

Thales sera chargé d'installer des systèmes de contrôle du trafic, de signalisation, de protection des trains et de communications sur le tronçon de 1.738 mètres de long qui s'étend entre Almodóvar del Río et La Marota, dans la province de Cordoue.

La nouvelle liaison de contournement entrera en service dès l'achèvement des travaux. Elle améliorera le fonctionnement de la ligne sur les parcours entre Séville, Malaga et Grenade, ce qui se traduira par un gain de temps pour les voyageurs. Le projet inclut l'adaptation des systèmes de contrôle du trafic: les enclenchements et systèmes de détection des trains (circuits de voie) de Thales pour le nouveau tronçon, l'extension du système de protection des trains (LZB) et du système ERTMS et l'adaptation des systèmes de télécommunications fixes et mobiles aux nouvelles conditions d'exploitation. Le contrat prévoit également la maintenance des nouvelles installations sur une durée de 6 mois.