Thales nomme le Général d'armée Bernard Barrera comme Conseiller Défense Terre du Groupe

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — A compter du 1er novembre, le Général d'armée Bernard Barrera rejoindra Thales en tant que Conseiller Défense Terre du Groupe. Il succèdera au Général de corps d'armée (2S) Alain Bouquin, qui quittera ses fonctions au sein de Thales, le 31 décembre.

Nommé Major général de l'Armée de terre en décembre 2017, Bernard Barrera était à la croisée des plans d'action, du fonctionnement et du développement capacitaire de l'armée de Terre, avant d'être nommé Inspecteur général des Armées début 2020. En tant que Conseiller Défense Terre, il apportera un soutien clé à Thales sur des enjeux de défense terrestre. Il sera notamment un appui pour comprendre le besoin militaire et conseiller le groupe sur les pistes d'évolution des équipements et des matériels, notamment sur le combat terrestre futur, dans un cadre interarmées et européen.