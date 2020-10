Thales, Nokia et SkyFive : améliorent la connectivité en vol

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Après l'avoir déployée avec succès en Europe, Thales au Royaume-Uni, Nokia et SkyFive vont lancer leur nouvelle solution 4G/LTE air-sol (A2G) sur le marché mondial. Offrant une expérience de connectivité semblable à la fibre, cette solution A2G améliore considérablement l'accès au web, au streaming et aux jeux en ligne pendant le vol. Non contente d'améliorer l'expérience des passagers, cette solution satisfait également les compagnies aériennes par son installation rapide, permettant ainsi de minimiser le temps d'immobilisation des avions.

Offrant une connectivité fluide avec des débits allant jusqu'à 100 Mbits/s et une latence inférieure à 50 ms, cette solution 4G/LTE connecte les avions au Wi-Fi haut débit pendant toutes les phases de vol. S'appuyant sur la technologie 4G existante, la solution A2G connecte les avions aux antennes les plus proches, installées au sol à cet effet, passant d'une antenne à l'autre en toute transparence au fur et à mesure du vol afin d'offrir, pendant toute la durée du voyage, une connectivité 4G à haut débit constant. Les débits élevés et la latence réduite sont obtenus grâce aux performances impressionnantes de la 4G/LTE, auxquelles s'ajoutent les courtes distances entre l'avion et les antennes, lesquelles sont densément regroupées afin que les avions n'aient pas à se partager la bande passante. La solution A2G offre une plus grande capacité par km2 que les satellites actuels. A bord des avions équipés de la solution A2G, les passagers ont une accessibilité comparable à celle qu'ils ont au sol avec un service de téléphonie mobile 4G. Grâce à cette connexion, les passagers peuvent, sans aucune interruption et avec leur propre téléphone, participer à des visioconférences, regarder la TV en direct ou encore télécharger en streaming HD leur série favorite.