Thales ne versera pas le solde de son dividende

(Boursier.com) — Thales a annoncé à son tour mardi supprimer le solde de son dividende 2019 et retirer ses objectifs financiers pour 2020 face à l’épidémie de coronavirus. L’équipementier pour l’aérospatiale, la défense et la sécurité, qui avait déjà versé un acompte sur le dividende de 60 centimes, renonce à verser le solde de 2,05 euros, soit une économie de 430 millions d’euros.

Thales retire aussi ses prévisions financières pour 2020, construites sur l’anticipation d’un impact limité de la crise qui cloue désormais au sol les flottes des compagnies aériennes et paralyse les économies à travers le monde.

Le Groupe bénéficie d'une situation financière très solide. Au 31 décembre 2019, il disposait de 2,9 milliards d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 1,5 MdsE expirant en décembre 2021. Afin de renforcer sa liquidité, Thales a signé, en complément, une ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE. Cette nouvelle ligne porte sur les 12 prochains mois, avec une option d'extension de 6 mois, et ne prévoit pas de clause d'exigibilité anticipée.

Au 31 mars 2020, l'encours de papier commercial est comparable au niveau du 31 décembre 2019 (746 ME). Par ailleurs, en janvier 2020, le Groupe a refinancé par anticipation l'obligation de 500 ME qui vient à échéance le 19 avril 2020. La prochaine échéance obligataire est en mars 2021 et porte sur 300 ME.