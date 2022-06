Thales : Moody's relève la perspective crédit à 'stable'

(Boursier.com) — Moody 's Investors confirme la note senior non garantie de Thales à 'A2' et relève la perspective associée de 'négative' à 'stable'. La confirmation de la notation et le changement de perspective reflètent la bonne exécution de l'entreprise tout au long de la pandémie, une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires et les bénéfices grâce à de très fortes prises de commandes en 2021, ainsi qu'un environnement géopolitique difficile, une amélioration significative des métriques de crédit, des progrès supplémentaires étant attendus au cours des douze prochains mois pour ramener les métriques à un niveau proportionnel à la note actuelle, et une politique financière prudente avec un engagement ferme en faveur d'une note d'investissement élevée.