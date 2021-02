Thales modernise la solution multimédia de bord des Boeing B787-8 de Qatar Airways

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Qatar Airways modernise sa flotte de Boeing B787-8 avec la solution multimédia de bord de Thales. La solution multimédia de bord AVANT de Thales promet chez Qatar Airways une expérience utilisateur novatrice et unique.

Qatar Airways souhaitait reproduire sur ses Boeing B787-8 l'expérience novatrice procurée par AVANT, sans perturber l'exploitation de sa flotte et en limitant le plus possible le temps d'immobilisation nécessaire au rétrofit. Pour satisfaire cette ambition, Thales a élaboré un programme de modernisation permettant d'adapter les systèmes en place en intégrant les nouveaux serveurs et écrans AVANT aux sièges et à l'infrastructure des appareils. Cette approche clé en main prévoit la modification des sièges, la fourniture des équipements et toutes les certifications requises, ainsi que la possibilité d'utiliser les éléments communs de l'intégration multmédia sur tous les appareils de la flotte Qatar Airways équipés d'AVANT.

En passant à AVANT, Qatar Airways dote sa flotte de B787-8 d'écrans tactiles HD capacitifs de pointe, dont l'interface utilisateur assure aux passagers une navigation facile, comme sur smartphones ou tablettes. Ultralégers, les écrans sont aussi deux à trois fois plus lumineux, avec plus de 16 millions de couleurs pour un visionnage fabuleux. La solution AVANT offre un vaste choix de fonctionnalités et d'applications, notamment des serveurs de grande capacité pour stocker plus d'un téraoctet de contenu multimédia plébiscité, y compris les derniers films HD. Les passagers de la classe Business bénéficieront d'écrans 17" tactiles Full HD ; la cabine principale offrira le même niveau exceptionnel de qualité avec des écrans 12" intelligents.

Rappelons que Qatar Airways est une compagnie aérienne parmi les plus florissantes et renommées au monde, abonnée aux 5 étoiles au classement Skytrax. Par sa flotte de nouvelle génération et son sens du service, Qatar Airways affirme sa vision : assurer à ses passagers une expérience en vol exceptionnelle. La pandémie de Covid-19 n'a en rien ébranlé sa volonté de moderniser sa flotte de Boeing B787-8 Dreamliner en l'équipant de la solution multimédia de bord AVANT de Thales.