Thales / Mitsubishi Heavy Industries : signent un accord de développement d'un sonar pour déminer les mers

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'accord bilatéral franco-japonais existant dans le domaine de la Défense, les deux pays ont entériné la 2e phase du projet de coopération portant sur le développement par Thales et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) d'un démonstrateur sonar à double fréquence pour la lutte anti-mines, installé sur un drone autonome.

Alors que les mines, voire la seule possibilité de présence de mines, constituent une menace potentielle en mer pour tous les navires, il est vital d'apporter une réponse efficace à cette problématique afin d'assurer la libre circulation des couloirs clés pour les échanges commerciaux, et garantir dans le même temps l'accès maritime et la projection des forces. Ces garanties sont particulièrement importantes pour les pays qui possèdent des installations de haute valeur ou des ports à fort volume de trafic commercial. En réponse à la menace croissante que font peser les mines déposées sur les fonds marins, ou celles qui sont enfouies ou semi-enfouies dans les zones côtières, la Direction générale de l'armement (DGA) et l'Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) ont décidé d'étudier ensemble les performances d'une technologie sonar à double fréquence constituant une véritable innovation dans ce domaine.

Pour mener à bien ce projet, les deux pays ont choisi MHI et Thales, dont les expertises sont complémentaires. Cet accord sera pour les deux sociétés l'occasion de renforcer une collaboration continue et fructueuse. Leader mondial de la lutte anti-mines avec plus de 300 systèmes en service dans le monde, Thales mettra à disposition son expertise dans le traitement sonar, avec SAMDIS, dernière génération de sonars haute fréquence à ouverture synthétique, qui offre de multiples capacités. De son côté, MHI fournira son sonar basse fréquence à ouverture synthétique, et le drone OZZ-5.

Cet accord marque également le lancement d'un projet qui s'étendra sur 5 ans, pour la conception, le développement et l'intégration du système de traitement d'un sonar à double fréquence, avec les expérimentations en mer conduites au Japon et en France. Cet accord matérialise plusieurs années d'efforts menés en coopération entre la DGA, ATLA, Thales et MHI, en vue de bâtir un projet capable de satisfaire aux exigences de la Marine française et de la force maritime d'auto-défense japonaise. Il est également le moyen, pour les deux nations, de rester aux avant-postes de l'innovation dans les systèmes autonomes de lutte anti-mines.