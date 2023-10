Thales : met fin aux mots de passe en entreprise

(Boursier.com) — Thales présente son nouveau produit de sécurité technologique : la carte biométrique SafeNet IDPrime FIDO, une clé de sécurité qui permet une authentification multifacteur (MFA) robuste pour l'entreprise. Cette nouvelle carte intelligente sans contact permet en effet aux utilisateurs d'accéder rapidement et en toute sécurité aux appareils, applications et services cloud de l'entreprise à l'aide d'une empreinte digitale au lieu d'un mot de passe.

La carte biométrique SafeNet IDPrime FIDO facilite l'adoption de l'authentification multifacteur (MFA) sans mot de passe, permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de s'authentifier facilement à l'aide de la biométrie. Au lieu d'utiliser un mot de passe, l'accès se fait par empreinte digitale via le capteur sur la carte. Les cartes intelligentes prennent également en charge les capacités sans contact, ce qui permet aux utilisateurs de placer simplement la carte sur n'importe quel appareil prenant en charge le NFC. Pour les utilisateurs d'entreprise, cette carte offre de multiples avantages, notamment une vitesse, une sécurité et une commodité supérieures aux mots de passe conventionnels.

Les données biométriques des utilisateurs sont stockées en sécurité sur la puce de la carte et ne sortent jamais de la carte elle-même, garantissant ainsi un niveau élevé de confidentialité des données. Cette solution peut être utilisée pour toutes les ressources numériques supportant la norme FIDO, y compris Windows, Mac, Linux...