Thalès : merci JP Morgan

Thalès : merci JP Morgan









Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thalès s'offre la tête du CAC40 en début de séance à la faveur d'un copieux gain de plus de 4% à 69,7 euros. Le titre du groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité est dopé par une note de JP Morgan qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur le dossier tout en ajustant son objectif de cours de 87 à 88. Le marché est largement positif sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes sont à l''achat', 7 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 82 euros.