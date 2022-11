Thales mène le consortium NS2F de signalisation ferroviaire

(Boursier.com) — Thales et ses partenaires GeoSat, Setec Ferroviaire, Clearsy et la Région Nouvelle Aquitaine, réunis au sein du consortium NS2F, développent un système de signalisation et d'exploitation simplifié, digital et innovant. Le consortium NS2F "Nouvelle Signalisation Ferroviaire Frugale" entre en phase de contractualisation auprès de l'ADEME. Ce système permettra de revitaliser la desserte fine des territoires par les petites lignes et d'améliorer la sécurité, en particulier aux passages à niveau.

Le développement de ce système s'accompagne d'une garantie d'interopérabilité avec le réseau structurant, et de réductions des coûts d'investissements et d'exploitation de plus de 30%.

Le montant de l'aide votée par le Comité France 2030 pour le financement du projet NS2F s'élève à 7,16 millions d'euros. L'ambition du consortium est de porter ce projet en moins de 36 mois.

Rappelons que le consortium NS2F est déjà engagé auprès de la SNCF dans le projet Train Léger Innovant, pour la reconfiguration des besoins en mobilité dans les territoires et la revitalisation des Lignes de Desserte Fine du Territoire. L'objectif est que, l'exploitation ferroviaire de ces 12.000 km lignes à l'obsolescence avancée doit redevenir économiquement soutenable et attractive pour les voyageurs.