Thales : Matmut accélère sa transformation numérique avec S3NS

(Boursier.com) — S3NS , société commune de droit français, contrôlée par Thales avec Google Cloud, et le Groupe Matmut, annoncent la sélection par ce dernier de la solution Contrôles Locaux avec S3NS pour une sécurité accrue de la gestion de ses données dans le cloud.

Cette collaboration permet au groupe de bénéficier des dernières capacités et fonctionnalités de Google Cloud en matière de 'big data', d'analytique et de gestion de données, tout en ayant l'assurance de leur localisation en France, de conditions de sécurité et de support accrues et de conformité à la RGPD.

Le groupe d'assurance mutualiste Matmut choisit la solution Contrôles Locaux avec S3NS pour accélérer sa transformation numérique, en contrôle et en sécurité, et se positionne ainsi comme force d'innovation technologique au sein du secteur de l'assurance. Avec plus de 4,2 millions de sociétaires en France, le Groupe Matmut collecte et traite un volume significatif de données et accélère ainsi sa transformation numérique dans une logique de sécurité et de contrôle de ses données renforcée, pour offrir à ses sociétaires une réponse plus efficace, plus rapide et mieux adaptée à leur situation.