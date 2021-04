Thales : Lockheed Martin commande jusqu'à 55 sonars aéroportés de lutte anti-sous-marine

Crédit photo © DCNS

(Boursier.com) — Thales a signé un contrat avec Lockheed Martin pour fournir jusqu'à 55 sonars aéroportés de lutte anti-sous-marine. Les sonars trempés ALFS (Airborne Low Frequency Sonar) seront installés à bord des hélicoptères MH-60R de l'US Navy et de 3 autres Marines nationales.

Ce contrat renforce notre position de fournisseur stratégique auprès de Lockheed Martin, et conforte le leadership mondial du Groupe dans les systèmes de lutte anti-sous-marine. Nous allons continuer à améliorer les performances et la compétitivité de nos sonars aéroportés afin de répondre aux nouveaux défis opérationnels auxquels sont confrontés nos clients , commente Alexis Morel, Vice-président des activités sous-marines, Thales.

La livraison des 42 premiers systèmes interviendra dans les 5 prochaines années. Les 13 systèmes optionnels restants seront livrés au cours de la sixième année.

Thales a déjà livré plus de 300 sonars ALFS à l'US Navy depuis le début des années 2000. Ce nouveau contrat avec Lockheed Martin permettra de soutenir la stratégie de préparation opérationnelle de la Marine américaine. Les Marines indienne, danoise et grecque recevront leurs premières livraisons de sonars ALFS via le programme américain de ventes militaires à l'étranger (Foreign Military Sales) relatif aux MH-60R.

Ce système de lutte anti-sous-marine ALFS de Thales est capable de détecter, classifier, harceler ou attaquer les sous-marins, faisant du spécialiste français de l'électronique de défense le fournisseur de référence des principales Marines dans le monde. Outre les Etats-Unis avec l'US Navy, l'Australie, la Corée du Sud, les Emirats arabes unis, la France, la Norvège, les Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suède ont également choisi les sonars trempés de Thales pour leurs forces navales.

Rappelons que le sonar actif à basse fréquence ALFS a été conçu pour la détection et la poursuite des sous-marins ennemis. Il offre une importante portée de détection, avec une large couverture et un faible niveau de fausses alarmes, aussi bien en eaux profondes que dans les eaux littorales. Il peut être utilisé de manière autonome pour sécuriser une zone spécifique, ou comme système de lutte anti-sous-marine venant compléter les capacités des sonars embarqués sur les navires de surface, pour la relocalisation et l'attaque des objectifs.