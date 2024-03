Thales livre le 1er sonar CAPTAS-4 du programme FFG de la Marine américaine

(Boursier.com) — Thales a livré le premier sonar CAPTAS-4 du programme des Frégates Constellation (FFG) de la Marine américaine. Celles-ci doivent remplacer les frégates légères du programme Littoral Combat Ship (LCS). Elles effectueront en premier lieu des missions de lutte anti-sous-marine et devront aussi assurer l'escorte et la protection d'unités précieuses.

Le sonar à immersion variable CAPTAS-4 a franchi avec succès l'ensemble des jalons du programme établi avec FMM. Le premier système se trouve actuellement aux Etats-Unis en prévision de son installation à bord de la première frégate de la classe Constellation. Plusieurs fois récompensé pour ses performances en matière de lutte sous la mer, le système CAPTAS-4 permettra aux nouvelles frégates lance-missiles américaines de détecter, localiser, classifier et poursuivre des menaces sous-marines de plus en plus furtives et silencieuses.

Ce contrat a été octroyé par le maître d'oeuvre Fincantieri Marinette Marine (FMM) en mai 2022 auprès de sa filiale Advanced Acoustic Concepts (AAC), illustrant ainsi l'efficacité et le savoir-faire de Thales. "La marine américaine est un partenaire de longue date puisqu'elle opère les sonars trempés ALFS/FLASH développés par Thales depuis plus de 20 ans. Avec ce nouveau contrat portant sur la livraison de sonars à immersion variable Captas-4, elle atteste une nouvelle fois de la performance de nos systèmes acoustiques et renouvelle sa confiance envers nos équipes", commente Gwendoline Blandin-Roger, Vice-Présidente des activités de lutte sous la mer chez Thales.