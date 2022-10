Thales livre la nouvelle plateforme billettique de Jakarta

(Boursier.com) — L 'an dernier, l'agence de transport indonésienne PT Jakarta Lingko Indonesia a attribué au consortium mené par PT Jatelindo Perkasa Abadi et composé de Thales, Lyko et PT Aino Indonesia, un contrat de 8 ans, pour le déploiement à l'échelle de la mégalopole, à l'attention des opérateurs des réseaux de transport public de Jabodetabek, d'un système électronique intégré de paiement et de tarification.

Thales et ses partenaires annoncent aujourd'hui la livraison du système.

La plateforme Transcity de Thales constitue la pierre angulaire du système sur lequel Thales travaille en étroite collaboration avec les autres membres du consortium. Dans le cadre de la première phase du projet, Thales a fourni un nouveau système de billettique à code QR pour la collecte des tarifs, qui s'interface avec la solution MaaS et une application mobile. Ce système comprend des fonctionnalités de mobilité améliorées qui, dans la dernière phase du projet, débouchent sur une solution billettique de bout en bout. Lorsque le consortium fera migrer l'architecture existante dite "centrée sur le support" (la carte) vers une solution billettique entièrement "centrée sur le back-office" (Account Based Ticketing), ce système permettra de traiter 5 millions de transactions par jour. projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement central indonésien de numériser le système de transport public dans ses villes et provinces.

Le plan d'aménagement des transports de Jakarta a pour objectif d'atteindre les 60% d'utilisation des transports en commun pour tous les déplacements, mais aussi d'étendre leur zone de couverture à 80% de toutes les routes de l'aire métropolitaine de Jakarta d'ici 2029.

En séance, l'action Thales recule de quelque 2% à 100,55 euros.