Thales livraison des 3 premiers GRIFFON EPC du programme Scorpion

Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Le 13 novembre 2020, la Direction générale de l'armement (DGA) a qualifié la variante engin poste de commandement (EPC) du véhicule GRIFFON. Les premiers exemplaires sont en parallèle soumis à l'acceptation du service qualité de la DGA sur le site de Roanne. Les trois premiers GRIFFON EPC ont été livrés à la Section technique de l'armée de Terre (STAT) afin qu'elle poursuive l'évaluation opérationnelle de cet équipement en vue de son affectation rapide dans les régiments. Le GME (groupement momentané d'entreprises) EBMR (Engins Blindés Multi-Rôles) regroupant Nexter, Arquus et Thales est pleinement mobilisé sur la production des 20 premiers GRIFFON EPC de série à présenter aux opérations de vérification d'ici la fin de l'année 2020.

A terme, le programme Scorpion prévoit l'acquisition de 333 engins de cette variante dont la moitié sera livrée à l'horizon 2025. Pour rappel, le programme Scorpion a pour but de moderniser les capacités de combat de l'armée de Terre et notamment d'améliorer le commandement grâce à de nouveaux moyens d'information.

Le GRIFFON EPC peut accueillir un pilote et un tireur à l'avant, et cinq soldats à l'arrière du véhicule. D'un point de vue extérieur, la silhouette de l'EPC ne se distingue pas de la variante VTT Félin (véhicule transport de troupes). Seul l'armement change, avec l'intégration sur le toit d'un tourelleau téléopéré de nouvelle génération T2 armé d'un calibre 7,62mm. A l'intérieur, en revanche, le GRIFFON EPC est entièrement aménagé pour recevoir un poste de commandement : des moyens de communication, des écrans de grande dimension, un tableau et une imprimante. Cette variante est conçue pour accueillir des équipements électroniques de dernière génération permettant de mener un combat collaboratif : la vétronique commune aux plateformes Scorpion, la radio interarmées CONTACT, le système d'information du combat Scorpion (SICS), le système optronique ANTARES offrant à l'équipage une vision de l'environnement à 360o, ainsi qu'un détecteur de départ de tirs (ou SLA, pour Système de localisation acoustique). De plus, la climatisation s'adapte à tous les environnements pour garantir le confort de l'équipage et le bon fonctionnement de l'électronique embarquée.

L'arrivée du GRIFFON EPC est complémentaire du GRIFFON VTT Félin, en vue de la projection d'un groupement tactique interarmes (GTIA) sur un théâtre d'opérations étranger d'ici 2021.