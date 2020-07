Thales : Limours à l'heure du Ground Fire

Thales : Limours à l'heure du Ground Fire









Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales annonce l'entrée en production à Limours (Essonne) du premier radar Ground Fire destiné notamment à être intégré au système Sol-Air de Moyenne Portée Terrestre de Nouvelle Génération (SAMP/T NG) de l'Armée de l'air française.

Ce radar multifonctions entièrement numérique est muni de capacités anti-aériennes et anti-missiles de pointe. Il est capable de contrer un large spectre de menaces dont les missiles balistiques. Doté d'une forte mobilité, tactique et aérotransportable, ce radar se déploie en moins de 15 minutes, un avantage majeur sur les théâtres d'opération. Il offre une performance et une mobilité à ce jour inégalées avec une couverture sur 360o en azimut, jusqu'à 90o en élévation, dans un rayon de 400km.

Conçu pour détecter et suivre simultanément un vaste éventail de cibles furtives et pour prévenir des attaques coordonnées et saturantes, le Ground Fire est doté d'une capacité de guidage des missiles de défense anti-aérienne permettant d'intercepter des cibles manoeuvrantes ou balistiques. Polyvalent, il permettra de répondre à de multiples contextes d'emploi tels que la défense aérienne, la surveillance aérienne, la contre-batterie ou la trajectographie.

Commandé en 2019 par la Direction générale de l'armement (DGA), ce radar s'appuie sur l'ensemble des travaux entrepris depuis plusieurs années pour le développement du radar Sea Fire, la version navale choisie pour équiper les frégates de défense et d'intervention de la Marine Nationale française. Le Ground Fire bénéficie des avancées technologiques de Thales en intelligence artificielle et en cybersécurité, ce qui lui permet de répondre parfaitement à l'évolution des besoins et des menaces auxquels les armées doivent faire face.