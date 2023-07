Thales : le satellite militaire Syracuse 4B lancé avec succès

(Boursier.com) — Le satellite de télécommunications militaires Syracuse 4B a été lancé avec succès par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de Kourou en Guyane française.

Le segment satellitaire de télécommunications militaires Syracuse IV composé de deux satellites, SYRACUSE 4A et Syracuse 4B, a été réalisé pour le compte de la Direction générale de l'armement (DGA), par un consortium industriel formé par Thales Alenia Space (société conjointe entre Thales 67 % et Leonardo 33 %), et Airbus Defence and Space.

Mandataire du contrat, Thales Alenia Space était responsable du satellite SYRACUSE 4A, lancé en 2021, et des charges utiles des satellites SYRACUSE 4A et SYRACUSE 4B. Airbus Defence and Space est responsable du satellite SYRACUSE 4B, basé sur la plateforme Eurostar en version tout électrique, et de la fourniture d'éléments clés pour les deux charges utiles.

SYRACUSE 4B rejoindra le satellite SYRACUSE 4A en orbite. Ils formeront le segment satellitaire SYRACUSE IV, qui remplacera la précédente génération de satellites SYRACUSE III (SYRACUSE 3A et 3B).