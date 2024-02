Thales : le GME EBMR a livré 123 Griffon et 22 Jaguar à la DGA en 2023

(Boursier.com) — Le Groupement Momentané d'Entreprises (GME) Engin Blindé Multi Rôles (EBMR), composé de Nexter, société de KNDS, Thales et Arquus, a livré 123 véhicules Griffon et 22 véhicules Jaguar à la Direction générale de l'armement (DGA) en 2023. Le GME poursuit les livraisons et les qualifications de Jaguar et de Griffon. Le GME EBMR atteint à nouveau son objectif annuel de livraisons.

Rappelons que le Jaguar est un engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) de 25 tonnes, armé d'un canon de 40mm à munitions télescopées (CTA) et du missile MMP. Le Griffon est un véhicule blindé multi-rôles (VBMR) de 24 tonnes. Ses nombreuses versions lui permettent d'assurer de multiples missions : transport de troupes, poste de commandement, relais de communication, observation d'artillerie ou encore mortier de 120mm (MEPAC).