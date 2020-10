Thales : le CA ressort à 3,963 MdsE au T3, en baisse de 6,1%

Thales : le CA ressort à 3,963 MdsE au T3, en baisse de 6,1%









Crédit photo © Thales

(Boursier.com) — Thales annonce un recul de 6,1% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, sous l'effet d'une baisse de la demande de ses clients dans le secteur de l'aéronautique affecté par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le CA ressort à 3,963 Milliards d'euros, avec des prises de commandes en repli de 10% à 3,088 milliards d'euros.

Ce déclin a été entraîné notamment par la division aéronautique dont les revenus ont chuté de 19% et les commandes de 26%. Le groupe met cependant en avant la solidité de sa division défense, alors qu'un important contrat naval allemand est attendu d'ici la fin de l'année. La direction indique indique ainsi que ces prises de commandes dans sa division défense et sécurité lui permettent de rester en mesure d'atteindre ses objectifs annuels.

Les ventes de la division défense et sécurité ont progressé sur la période écoulée de 5,1% à 1,881 milliard d'euros au troisième trimestre.

Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires situé entre 16,5 et 17,2 milliards d'euros, et à un bénéfice d'exploitation compris entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros.