Thales lance son système de géolocalisation Visioloc

(Boursier.com) — Thales lance VisioLoc, la géolocalisation répondant aux exigences du combat de haute intensité. VisioLoc est conçu pour apporter aux forces terrestres la capacité d'extraire précisément des coordonnées de géolocalisation, quelles que soient les conditions y compris sans signal satellite.

VisioLoc est embarqué dans les jumelles Sophie Optima et Ultima. Le système fournit aux chefs tactiques et spécialisés la capacité de combattre dans des environnements hostiles tout en répondant aux enjeux de compacité et de réduction de la charge portée. La fonctionnalité VisioLoc combinée aux capacités collaboratives et cybersécurisées des jumelles Sophie Optima et Ultima ouvre l'ère de l'optronique portable du combat collaboratif de haute intensité.